«Арсенал» на своем поле примет подмосковные «Химки» в рамках 9-го тура первой лиги в понедельник, 11 сентября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Составы и ключевые события игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Прямой эфир противостояния «Арсенал» — «Химки» можно бесплатно посмотреть на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало трансляции в 16:25 по московскому времени. Также все игры первой лиги в сезоне 2023 / 24 транслируются в официальной группе ФНЛ в соцсети «ВКонтакте».

«Арсенал» имеет в своем активе 2 победы, команда потерпела 4 поражения, и еще 2 игры завершились вничью. «Химки» одержали 3 победы, проиграли 3 игры и еще 2 сыграли вничью.

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