Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:20

«Арсенал» подписал контракт с Аванесяном и Цулаей

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Тульский «Арсенал» заключил соглашение с полузащитником «Балтики» Тиграном Аванесяном и голкипером академии «Ростова» Михаилом Цулаей.

Между футбольными клубами «Балтика» и «Арсенал» достигнута договоренность о трансфере Тиграна Аванесяна. Туляки выкупают права на полузащитника.

22-летний Аванесян является воспитанником Калининградского футбола. За «Балтику» принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

19-летний Цулая воспитанник «Ростова». Выступал за дубль и молодежку южан.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
Читайте также
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет
Отношения ЕС и Украины портятся из-за срыва газового транзита. И вот почему
В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого
Торговую сеть «Светофор» ждут внеплановые проверки Роспотребнадзора
Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя