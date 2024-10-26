«Арсенал» сыграет с «Шинником» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 26 октября. Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Арсенал» — «Шинник» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на сайте matchtv.ru. Следить за игрой можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 15 туров Первой лиги тульская команда набрала 27 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Ярославский клуб с 14-ю баллами располагается на 16-й строчке ФНЛ.

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