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Сегодня, 12:30

«Арсенал» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча первой лиги онлайн

«Арсенал» и «Сочи» сыграют в 14-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Арсенал» и «Сочи» сыграют в 14-м туре первой лиги в воскресенье, 13 октября. Матч пройдет на центральном стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн сервис «Кинопоиск» (доступен по подписке).

Основные события игры «Арсенал» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 14-й тур
13 окт, 14:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:1
Сочи

В 13 турах «Арсенал» набрал 25 очков и лидирует в турнирной таблице первой лиги, у «Сочи» — 20 очков и 6-я строчка.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Сочи

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