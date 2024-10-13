«Арсенал» и «Сочи» сыграют в 14-м туре первой лиги

«Арсенал» и «Сочи» сыграют в 14-м туре первой лиги в воскресенье, 13 октября. Матч пройдет на центральном стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн сервис «Кинопоиск» (доступен по подписке).

Основные события игры «Арсенал» — «Сочи» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

В 13 турах «Арсенал» набрал 25 очков и лидирует в турнирной таблице первой лиги, у «Сочи» — 20 очков и 6-я строчка.