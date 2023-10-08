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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:52

«Арсенал» разгромил «Сокол» в матче Мелбет-Первой лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» с крупным счетом обыграл «Сокол» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Хет-трик в игре оформил нападающий Джонатан Окоронкво.

«Арсенал» одержал третью победу подряд в первой лиге и занимает 7-е место в турнирной таблице (18 очков). «Сокол» находится на 8-й строчке с таким же количеством очков.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
08 окт, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:0
Сокол

В других матчах «Волгарь» победил КАМАЗ — 2:1, а «Нефтехимик» оказался сильнее «СКА-Хабаровска» (2:0).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
08 окт, 17:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
2:1
КАМАЗ
Россия. Мелбет-Первая Лига. 13-й тур
08 окт, 17:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
2:0
СКА-Хабаровск

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Источник: Таблица первой лиги
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Волгарь
ФК КАМАЗ
ФК Нефтехимик
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сокол (Саратов)
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