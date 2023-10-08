«Арсенал» разгромил «Сокол» в матче Мелбет-Первой лиги

Тульский «Арсенал» с крупным счетом обыграл «Сокол» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:0.

Хет-трик в игре оформил нападающий Джонатан Окоронкво.

«Арсенал» одержал третью победу подряд в первой лиге и занимает 7-е место в турнирной таблице (18 очков). «Сокол» находится на 8-й строчке с таким же количеством очков.

В других матчах «Волгарь» победил КАМАЗ — 2:1, а «Нефтехимик» оказался сильнее «СКА-Хабаровска» (2:0).

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