Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:58

«Арсенал» ушел от поражения в матче с «Аланией»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Арсенал» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:3.

До 67-й минуты встречи счет был 2:1 в пользу «Арсенала» — у хозяев голами отметились Владислав Левин и Джонатан Окоронкво, у гостей мяч в первом тайме забил Руслан Дуров. В концовке второго тайма форвард владикавказской команды Давид Караев оформил дубль, а в добавленное время защитник клуба из Тулы Эрвинг Ботака-Иобома сравнял счет.

После этой игры «Арсенал» с 47 очками занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Алания» с 41 баллом располагается на 7-й позиции.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:3
Алания
Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Акрон
Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
28 апр, 17:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
0:1
СКА-Хабаровск

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК КАМАЗ
ФК Ленинградец
ФК СКА-Хабаровск
Обсудить
Читайте также
Украина попала в группу Евро-2024 к Бельгии, Румынии и Словакии
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
Доверие к Слишковичу, бесполезный Дзюба и прорыв Угальде. 5 причин, почему «Спартак» обязан обыграть «Локомотив»
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В РПЛ обеспокоены низкой посещаемостью матчей лидеров первой лиги