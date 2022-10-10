«Алания» обыграла тульский «Арсенал» и возглавила первую лигу

«Алания» в гостях обыграла тульский «Арсенал» в матче 13-го тура первой лиги — 2:0.

В составе клуба из Владикавказа отличились Артур Галоян и Николай Гиоргобиани.

«Алания» набрала 28 очков и возглавила турнирную таблицу первой лиги. «Арсенал» с 22 очками остался на 5-й строчке.