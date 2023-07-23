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Сегодня, 21:08

«Арсенал» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче второго тура первой лиги — 0:0.

На 29-й минуте матча желтую карточку получил хавбек хозяев Давид Ндука. В составе «Динамо» предупреждение заработал Зелимхан Юсупов на 59-й минуте.

В третьем туре «Арсенал» сыграет с «Акроном» 29 июля, начало — 20.00 мск.

«Динамо» проведет матч с «Кубанью» 30 июля в 19.00 мск.

Россия. ФНЛ. 2-й тур
23 июл, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
0:0
Динамо

«Родина» в гостях сыграла вничью с «Черноморцем» — 0:0. В следующем матче «Родина» встретится с «Ленинградцем», а «Черноморец» сыграет с «Торпедо». Оба матча пройдут 30 июня.

Россия. ФНЛ. 2-й тур
23 июл, 19:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
0:0
Родина
Футбол
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ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
ФК Черноморец (Новороссийск)
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