«Шинник» проиграл тульскому «Арсеналу» и прервал серию из пяти матчей без поражений

Тульский «Арсенал» обыграл «Шинник» на своем поле в матче 10-го тура Первой лиги — 2:0.

У хозяев забили Александр Коротков и Джонатан Окоронкво.

«Арсенал» поднялся на 12-е место в турнирной таблице с 13 очками. «Шинник» идет на пятой строчке с 16 очками, ярославцы прервали свою серию из пяти матчей без поражений.

В параллельной встрече «Ленинградец» дома сыграл вничью с «Волгарем» — 0:0.