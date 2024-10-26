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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:55

«Арсенал» сыграл вничью с «Шинником», «Тюмень» победила впервые за 13 туров

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Арсенал» сыграл вничью с «Шинником» в матче 16-го тура первой лиги — 1:1.

За туляков забил форвард Максим Турищев, ярославская команда сравняла счет благодаря автоголу нападающего хозяев Артема Попова.

«Оружейники» идут на 2-м месте в турнирной таблице с 28 очками, «Шинник» — на 16-й строчке (15 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:1
Шинник

В параллельной встрече «Тюмень» победила «Енисей» со счетом 4:1, прервав 12-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

Тюменцы занимают последнее, 18-е место в таблице (9 очков), красноярцы — на 10-й строчке (20).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 17:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
4:1
Енисей

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