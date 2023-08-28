Сегодня, 18:18
«Арсенал» Тула и «Торпедо» объявили стартовые составы перед матчем 7-го тура первой лиги.
«Арсенал» Тула: Кокарев, Большаков, Коротков, Померко (капитан), Попов, Кайнов, Макаров, Левин, Ткачев, Гелоян, Окоронкво.
«Торпедо»: Бабурин, Шляков, Бородин, Юзепчук, Енин, Москвичев, Чурич, Манелов, Рейна, Полоз, Гонгадзе.
Матч начнется в 19.00 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|7
|5
|1
|1
|9-3
|16
|
2
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
3
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
4
|Сокол
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
7
|Енисей
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
8
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
9
|Химки
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
16
|Кубань
|7
|1
|1
|5
|3-8
|4
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|7
|0
|2
|5
|5-13
|2
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|0 : 0
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|0 : 1
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|0 : 1
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|4 : 2
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|1 : 2
|27.08
|18:00
|
Нефтехимик – Родина
|1 : 4
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|1 : 1
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|0 : 0
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -