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Сегодня, 15:30

«Арсенал» — «Уфа»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Арсенал» сыграет с «Уфой» в Первой лиге 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Сторожук, главный тренер «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал» Тула
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«Арсенал» примет «Уфу» в рамках 12-го тура Мелбет-Первой лиги в воскресенье, 29 сентября. Игра состоится на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Уфа» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию игры покажет сайт matchtv.ru. Следить за матчем можно в официальной группе Мелбет-Первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также игры ФНЛ сезона-2024/2025 транслируются в платном онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

По итогам 11 туров первой лиги тульский клуб набрал 23 очка и лидирует в турнирной таблице. Команда из Уфы с 9-ю баллами располагается на 17-й строчке ФНЛ.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 12-й тур
29 сент, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Уфа

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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