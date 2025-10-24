24 октября, 16:45
«Арсенал» и «Урал» сыграют в 16-м туре PARI Первой лиги в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Арсенал» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».
После 15 туров ФНЛ команда из Тулы набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы с 27 очками идут на третьей строчке.
