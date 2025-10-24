«Арсенал» и «Урал» сыграют в 16-м туре PARI Первой лиги в пятницу, 24 октября. Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 19.30 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.

24 октября, 19:30. Арсенал (Тула)

Следить за ключевыми событиями игры «Арсенал» — «Урал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте».

После 15 туров ФНЛ команда из Тулы набрала 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Екатеринбуржцы с 27 очками идут на третьей строчке.

ФНЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде