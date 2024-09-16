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«Арсенал» победил «Урал» и продлил беспроигрышную серию до десяти матчей

Алина Савинова
16 сентября. «Арсенал» обыграл «Урал» (1:0) в матче лидеров первой лиги.
Фото ФК «Арсенал»
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«Арсенал» на своем поле обыграл «Урал» в матче 10-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Артем Попов, который отличился на 61-й минуте.

«Арсенал» не проиграл ни одного матча в этом сезоне — на счету тульского клуба 6 побед и 4 ничьих. Команда с 22 очками продолжает лидировать в ФНЛ. «Урал» (18) прервал шестиматчевую беспроигрышную серию и располагается на втором месте в турнирной таблице.

В следующем туре 21 сентября «Арсенал» сыграет на выезде против «Балтики». «Урал» в этот же день в гостях встретится с «КМАЗом».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 10-й тур
16 сент, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:0
Урал

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Урал

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