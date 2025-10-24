Видео
Лига PARI (ФНЛ).
24 октября, 21:26

«Урал» обыграл «Арсенал» в Туле

Руслан Минаев

«Урал» на выезде победил «Арсенал» в матче 16-го тура Первой лиги — 2:1.

У гостей голы забили Юрий Железнов и Матвей Бардачев. У хозяев пенальти реализовал Резиуан Мирзов.

«Урал» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Арсенал» с 17 очками — на 12-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
24 октября, 19:30. Арсенал (Тула)
Арсенал
1:2
Урал
6

  • Andrey R

    Сегодня болеем за Шинник.

    25.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Молодцы уральцы !! Хотя, персонально за Гунько - обидно..

    25.10.2025

  • А Х

    Под конец тревожно было, сдюжили!

    24.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну, Вася, ну погоди!

    24.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    На классе !

    24.10.2025

    Первая лига
    ФК Арсенал (Тула)
    ФК Урал
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
