«Урал» обыграл «Арсенал» в Туле

24 октября, 21:26
«Урал» на выезде победил «Арсенал» в матче 16-го тура Первой лиги — 2:1.
У гостей голы забили Юрий Железнов и Матвей Бардачев. У хозяев пенальти реализовал Резиуан Мирзов.
«Урал» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Арсенал» с 17 очками — на 12-й строчке.
Andrey R
Сегодня болеем за Шинник.
25.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Молодцы уральцы !! Хотя, персонально за Гунько - обидно..
25.10.2025
А Х
Под конец тревожно было, сдюжили!
24.10.2025
Adiоs Amigos R
Ну, Вася, ну погоди!
24.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
На классе !
24.10.2025