«Урал» обыграл «Арсенал» в Туле

«Урал» на выезде победил «Арсенал» в матче 16-го тура Первой лиги — 2:1.

У гостей голы забили Юрий Железнов и Матвей Бардачев. У хозяев пенальти реализовал Резиуан Мирзов.

«Урал» набрал 30 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Арсенал» с 17 очками — на 12-й строчке.