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Сегодня, 15:30

«Арсенал» — «Урал»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (первой лиги)

«Арсенал» и «Урал» встретятся в матче ФНЛ в Туле
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Арсенал» и «Урал» встретятся в матче 10-го тура первой лиги в понедельник, 16 сентября. Игра пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле, стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Все игры первой ФНЛ можно смотреть бесплатно в прямом эфире в группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В прямом эфире противостояние лидеров ФНЛ покажет телеканал «Матч». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте медиахолдинга matchtv.ru.

Ключевые события игры «Арсенал» — «Урал» вы можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 10-й тур
16 сент, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Урал

«Арсенал» лидирует в первой лиге после девяти туров с 19 очками. «Урал» отстает от команды из Тулы на один балл.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Урал

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