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Судейство

Сегодня, 15:37

Судья Шафеев вывел в стыки «Арсенал», а не «Родину». Такова цена его ошибки

Александр Бобров
Шеф-редактор
Рафаэль Шафеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Арсенал» и «Родина» по итогам матчей последнего тура первой лиги набрали одинаковое число очков (по 55), но выше по дополнительным показателям оказалась тульская команда. Она в итоге заняла четвертое место и попала в стыки.

Это произошло в том числе благодаря серьезной ошибке судьи Рафаэля Шафеева. В недавней игре 31-го тура «Родина» — «Арсенал» (1:1) на 90+3-й минуте этот арбитр ошибочно засчитал гол Дмитрия Баркова. Туляк сравнял счет, подыграв себе левой рукой и следующим касанием отправив мяч в ворота.

Не случись этого, «Родина» могла бы опередить конкурента и побороться за выход в РПЛ.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Родина
Рафаэль Шафеев
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