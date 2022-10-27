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Сегодня, 09:11

Арслан Халимбеков стал главным тренером «Уфы»

Анна Горшкова
Корреспондент
Арслан Халимбеков.
Фото ФК «Уфа»
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Арслан Халимбеков стал главным тренером «Уфы», информирует пресс-служба клуба.

Срок соглашения тренера не сообщается, но по данным СМИ контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее специалист уже работал в «Уфе» старшим тренером в тренерском штабе Вадима Евсеева, затем на несколько дней был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

Последним клубом Халимбекова был карагандинский «Шахтер», где он работал на должности ассистента главного тренера.

26 октября «Уфа» объявила об уходе Дениса Попова с поста главного тренера. Клуб в первой лиге после 15 туров занимает 13-е место, набрав 16 очков.

Источник: https://t.me/fcufa_team/7606
Первая лига
ФК Уфа
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Халимбеков может подписать контракт с «Уфой» до конца сезона