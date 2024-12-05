Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:35

Артур Юсупов покидает «Урал»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Артур Юсупов и Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»
Telegram Дзен

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. 35-летний хавбек провел за «шмелей» 7 матчей в первой лиге, но результативными действиями не отметился.

— Артуром Юсуповым довольны?

— Он на определенном этапе нам помог. У него контракт был до 5 декабря, мы не стали его продлевать.

14 сентября игрок покинул «Химки», не проведя ни одного матча. По информации «СЭ», игрок покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой. 19 сентября он подписал контракт с уральцами.

5
Артур Юсупов
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Читайте также
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
«Торпедо» пригласит пойманную на допинге суперзвезду. Трансферные слухи России
Фигуристку Сотникову ошибочно указали иноагентом в книжном магазине
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Сегодня
Вчера
Неделя