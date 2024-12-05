Артур Юсупов покидает «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. 35-летний хавбек провел за «шмелей» 7 матчей в первой лиге, но результативными действиями не отметился.

— Артуром Юсуповым довольны?

— Он на определенном этапе нам помог. У него контракт был до 5 декабря, мы не стали его продлевать.

14 сентября игрок покинул «Химки», не проведя ни одного матча. По информации «СЭ», игрок покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой. 19 сентября он подписал контракт с уральцами.