Дудиев: «В планах — играть в Медиалиге и заниматься агентской деятельностью»

Бывший защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, чем займется после завершения карьеры.

«Поеду в Москву, в Медиалигу. Себя футболиста еще не убил. Все равно хочется поиграть. Планы такие: играть в Медиалиге и параллельно заниматься агентской деятельностью. На днях один хороший футболист из ФНЛ должен подписать контракт», — цитирует Дудиева «РБ Спорт»

11 января Аслан Дудиев объявил о завершении карьеры. Последним клубом 34-летнего защитника был «Сокол», за который он отыграл 22 матча и отметился одной голевой передачей.