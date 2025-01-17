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Сегодня, 14:02

Дудиев: «В планах — играть в Медиалиге и заниматься агентской деятельностью»

Сергей Ярошенко
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Бывший защитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал, чем займется после завершения карьеры.

«Поеду в Москву, в Медиалигу. Себя футболиста еще не убил. Все равно хочется поиграть. Планы такие: играть в Медиалиге и параллельно заниматься агентской деятельностью. На днях один хороший футболист из ФНЛ должен подписать контракт», — цитирует Дудиева «РБ Спорт»

11 января Аслан Дудиев объявил о завершении карьеры. Последним клубом 34-летнего защитника был «Сокол», за который он отыграл 22 матча и отметился одной голевой передачей.

Источник: РБ Спорт
Аслан Дудиев
Футбол
Первая лига
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