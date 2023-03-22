Атаманенко рассказал, что назначение исполнительным директором ФНЛ стало для него интересным вызовом

Сегодня, 11:55
Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал назначение на должность исполнительного директора ФНЛ.
Атаманенко ранее был генеральным директором «Донбасс Арены», а также являлся генеральным менеджером новой арены «Авангарда».
«Для меня важен интересный вызов. Мне кажется, я его получил. У меня появилась возможность изучить спортивный менеджмент не только с точки зрения клуба, в этом плане у меня есть достаточно большой опыт, а с точки зрения управления лигой ФНЛ интересна тем, что у нее есть ряд особенностей: обширная география, разное качество участников по бюджету, инфраструктуре, целям и амбициям. На данном этапе зрелости лиги видится потенциал для развития. Мы хотим существенно улучшить текущие результаты и продукты лиги, плюс ожидаются интересные изменения в формате 2 лиги», — приводит слова Атаманенко Sport24.
Также специалист рассказал о своих главных задачах в новой должности.
«Пока у меня идет процесс погружения, мы вырабатываем KPI и формируем планы и проекты развития на следующий сезон. Многое будет зависть от утверждения изменений формата 2 лиги, которое ожидается в ближайшее время. Мы хотим сделать лигу более привлекательной для клубов, партнеров и болельщиков и, как следствие, более финансово успешной», — сказал Атаманенко.