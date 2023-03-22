Атаманенко рассказал, что назначение исполнительным директором ФНЛ стало для него интересным вызовом

Бывший коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал назначение на должность исполнительного директора ФНЛ.

Атаманенко ранее был генеральным директором «Донбасс Арены», а также являлся генеральным менеджером новой арены «Авангарда».

«Для меня важен интересный вызов. Мне кажется, я его получил. У меня появилась возможность изучить спортивный менеджмент не только с точки зрения клуба, в этом плане у меня есть достаточно большой опыт, а с точки зрения управления лигой ФНЛ интересна тем, что у нее есть ряд особенностей: обширная география, разное качество участников по бюджету, инфраструктуре, целям и амбициям. На данном этапе зрелости лиги видится потенциал для развития. Мы хотим существенно улучшить текущие результаты и продукты лиги, плюс ожидаются интересные изменения в формате 2 лиги», — приводит слова Атаманенко Sport24.

Также специалист рассказал о своих главных задачах в новой должности.

«Пока у меня идет процесс погружения, мы вырабатываем KPI и формируем планы и проекты развития на следующий сезон. Многое будет зависть от утверждения изменений формата 2 лиги, которое ожидается в ближайшее время. Мы хотим сделать лигу более привлекательной для клубов, партнеров и болельщиков и, как следствие, более финансово успешной», — сказал Атаманенко.