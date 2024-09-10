Бабурин назвал Виталия Кафанова топ-тренером

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин рассказал о совместной работе с тренером вратарей Виталием Кафановым.

«Кафанов — один из лучших тренеров в моей карьере. На днях созванивались с ним, пообщались, когда он вернулся с матча сборной. Знаю, что он до сих пор следит за мной, пожелал мне удачи перед игрой с «Арсеналом». Поэтому от работы с Виталием Витальевичем у меня остались только самые теплые чувства. Он — топ-тренер», — цитирует Бабурина Legalbet.

31-летний Бабурин выступает за «Торпедо» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 вратарь провел девять матчей за московскую команду, пропустил 7 мячей и трижды отыграл на ноль.

Кафанов и Бабурин вместе работали в казанском «Рубине» в сезоне-18/19, а также в «Ростове» с 2019 по 2022 год.