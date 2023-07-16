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Сегодня, 16:52

Бабурин: «Решил остаться в «Торпедо», потому что прикипел к команде и клубу»

Алина Савинова
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, почему решил остаться в московском клубе.

«Долго думали, общались. Решил остаться, потому что прикипел к команде и клубу. Получилось хорошо договориться с «Ростовом» о переходе. От сделки выиграли все — «Торпедо», «Ростов», я. Очень большую роль сыграло отношение тренера, президента и болельщиков. Сезон прошлый был тяжелый, хочется реабилитироваться», — приводит «РБ Спорт» слова Бабурина.

Бабурин в 2019 году подписал контракт с «Ростовом». В 2021-м он выступал за «Краснодар» на правах аренды, а в прошлом сезоне — за «Торпедо». В июне 2023 года московский клуб выкупил права на голкипера у ростовчан.

По итогам сезона-2022/23 «Торпедо» заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ и вылетело в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-baburin-reshil-ostat-sya-v-torpedo-potomu-chto-prikipel-k-komande-i-klubu/
Егор Бабурин
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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