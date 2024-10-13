Бабурин предположил, сколько команд будут бороться за выход в РПЛ

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос о том, сколько команд Мелбет-Первой лиги будут бороться за повышение в классе в этом сезоне.

«Это те клубы, о которых говорили еще перед сезоном. Плюс к ним добавился «Черноморец» после неудачного старта. Поэтому пять-шесть команд, которые сейчас наверху таблицы, и будут претендовать на это. Явного фаворита здесь нет, потому что нет клуба, который проходится по всем соперникам катком. Каждая игра упорная. Главное в этой борьбе — не терять очки с соперниками, которые находятся внизу таблицы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Бабурина.

На данный момент в турнирной таблице ФНЛ лидирует «Торпедо» с 26 очками. На втором месте располагается «Урал» (25). Тройку лидеров замыкает «Арсенал» (25), у которого еще один матч в запасе.