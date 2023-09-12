Бабурин рассказал о подробностях конфликта игроков и тренеров в матче с «Акроном»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин рассказал о подробностях конфликта игроков и тренеров после матча 9-го тура первой лиги с «Акроном» (1:0).

«Сразу после финального свистка я повернулся к трибуне фанатов «Торпедо» и начал им аплодировать. Потом повернул голову обратно и увидел, что началась потасовка возле скамейки запасных. Я прибежал туда, но ситуация уже была фактически исчерпана. Как я понимаю, помощник Жозепа Клотета во время последнего аута откинул мяч, а что там дальше было сказано и кем, я услышать не успел. Но никакого продолжения в подтрибунке это не имело, по крайней мере я ничего такого не видел. Пожали руки игрокам «Акрона» и разошлись», — приводит слова Бабурина Legalbet.

После 9 туров «Торпедо» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 14 очков. Лидирует «Алания» (20 очков).