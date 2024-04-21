Бабурин: «Кононов спокойный и сдержанный, нам комфортно с ним работать»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился впечатлениями от матча 28-го тура первой лиги против «Арсенала» (1:1).

— Мы недовольны ничьей, — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру». — Первый тайм показал, что перед нами сильная, сыгранная команда. Соперник хорошо прессинговал и доставил нам много проблем в первом тайме. Такие матчи бывают, когда одна команда имеет полное преимущество, держится, терпит. Мы должны были доводить эту игру до победы.

— В весенней части сезона у «Торпедо» были проблемы в атаке, но сейчас игра в этом компоненте налаживается: «Соколу» забили два мяча впервые в сезоне. Как оцените этот компонент?

— Последние четыре матча у нас получились хорошими. Мы активно начинаем, «Соколу» удалось забить дважды. Нам это очень помогло. С «КАМАЗом» был быстрый гол. Сегодня получилась такая же история, если брать глобальный сценарий. Но мы пропустили ответный гол в концовке. И вместо того, чтобы праздновать победу и готовиться дальше, получили не очень хороший результат.

— Как вам Кононов, как тренер?

— Слово «мягкий» не очень подходит. Скорее он спокойный и сдержанный. Команда того уровня, к которому мы стремимся, не всегда нуждается в криках и подобных вещах. Но нам, чтобы побеждать, надо прибавлять во всем.