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Сегодня, 16:13

Балахнин высказался о травле Слуцкого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер Сергей Балахнин, работавший в штабе сборной России, когда ее возглавлял Леонид Слуцкий, рассказал, как относится к травле коллеги, которую развернули журналисты в Telegram-каналах и СМИ.

«Я не знаю, специально Слуцкого травят или нет. Это распространенная ситуация: человек популярный, знаменитый, переживает какой-то сбой, и сразу наверх лезет вся эта пена. Под сбоем я имею в виду результаты в футболе. И зачастую вся эта пена, муть необоснованна, несправедлива. Он в футболе, работает. А в плане неудач... Скажите мне, кто из наших специалистов работал в таких странах, как Англия, Нидерланды? С одной стороны, можно сказать, у него там не совсем получилось. С другой, туда даже не приглашали никого, кроме Слуцкого. А он там немало работал, накопил опыт. Слуцкий такой специалист, который всегда ищет что-то новое, не стоит на месте, живая натура. А когда он тренирует, сосредоточен на этом. Хотя от футбола тоже надо отвлекаться. Вспомните, перед чемпионатом Европы 2016 года сборная, которую тренировал Слуцкий, участвовала в «Что? Где? Когда?». Тогда все это восприняли на ура. Ребята были на подъеме, их поддерживали. Как только сборную постигла неудача, все это припомнили и перевернули. Было хорошо — стало плохо», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Он также выразил уверенность, что Слуцкий вернется к должности тренера.

«Сейчас период такой. Бороться с этим можно только одним способом — идти вперед, не останавливаться, добиваться результатов. У нам мало хороших специалистов, чтобы их ногами топтать», — добавил Балахнин.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Работая главным тренером ЦСКА, Слуцкий три раза брал золото чемпионата России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-hejtyat-slutskogo-a-kto-iz-nashih-trenerov-eshhe-rabotal-v-anglii-i-niderlandah/
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Сергей Балахнин
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