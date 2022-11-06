«Балтика» победила «Аланию» и вышла на второе место в турнирной таблице первой лиге

Сегодня, 18:54
«Балтика» победила «Аланию» в матче 17-го тура чемпионата первой лиги. Команда из Калининграда выиграла со счетом 2:1.
«Балтика» серию из четырех ничейных результатов подряд и набрала 32 очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице.
«Алания» остается на первой строчке, имея в активе 35 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования