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Сегодня, 18:54

«Балтика» победила «Аланию» и вышла на второе место в турнирной таблице первой лиге

Иван Шитик
Корреспондент
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«Балтика» победила «Аланию» в матче 17-го тура чемпионата первой лиги. Команда из Калининграда выиграла со счетом 2:1.

«Балтика» серию из четырех ничейных результатов подряд и набрала 32 очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице.

«Алания» остается на первой строчке, имея в активе 35 очков.

Россия. ФНЛ. 17-й тур
06 нояб, 17:00. Калининград (Калининград)
Балтика
2:1
Алания
Россия. ФНЛ. 17-й тур
06 нояб, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
0:1
Арсенал Т

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • Alvin Almazov
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Челси 0
Арсенал 1
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17%

1.74
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК КАМАЗ
0
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