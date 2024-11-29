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Сегодня, 18:15

«Балтика» — «Алания»: онлайн-трансляция и смотреть матч ФНЛ

«Балтика» встретится с «Аланией» в матче 21-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Балтика» примет «Аланию» в матче 21-го тура первой лиги в пятницу, 29 ноября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет группа первой лиги в соцсети «ВКонтакте», канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Основные события игры «Балтика» — «Алания» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
29 нояб, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Алания

«Балтика» лидирует в первой лиге, набрав 42 очка в 20 турах. «Алания» находится на предпоследнем, 17-м месте с 18 очками. В матче первого круга, который проходил в октябре, калининградцы победили владикавказцев со счетом 2:0.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
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