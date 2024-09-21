«Балтика» и тульский «Арсенал» сыграют в 11-м туре первой лиги в субботу, 21 сентября. Матч пройдет в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало матча — в 21.15 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут официальное сообщество Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте», телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (при условии платной подписки).

Основные события игры «Балтика» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Арсенал» набрал 22 очка в 10 турах и занимает первое место, у «Балтики» — 16 очков и четвертая строчка.