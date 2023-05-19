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19 мая, 20:03

«Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Балтика» вышла в РПЛ.
Фото ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» досрочно вышла в РПЛ. Команда сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет.

В стартовом матче 32-го тура «Алания», занимающая третье место в турнирной таблице первой лиги, в гостях сыграла вничью с «Акроном» (0:0). Этот результат позволил калининградцам гарантировать себе выход в РПЛ по итогам сезона. «Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые с сезона-1998.

Перед матчем 32-го тура команда Сергея Игнашевича с 64 очками лидирует в первой лиге. 20 мая команда сыграет с «Рубином», идущим вторым.

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