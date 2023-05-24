«Балтика» и Игнашевич близки к подписанию нового контракта

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич ведет с руководством клуба переговоры об условиях нового контракта, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Стороны близки к заключению соглашения и обговаривают его условия. В самой «Балтике» в ответ на запрос Metaratings.ru от комментариев на эту тему отказались.

Напомним, в октябре 2021 года Игнашевич подписал с «Балтикой» контракт до конца сезона 2022/23. Под руководством экс-защитника ЦСКА и сборной России «Балтика» досрочно вышла в РПЛ и сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет.

В текущем сезоне Первой лиги «Балтика» идет на втором месте, опережая «Аланию» на 8 очков. 26 мая калининградцам предстоит сыграть с ней в Грозном, а 3 июня команда Игнашевича завершит сезон домашним матчем с «Велесом».