«Балтика» и «Рубин» получили лицензии РФС-1, «Алании» отказано

«Балтика» и «Рубин» первыми из клубов Первой лиги получили лицензию РФС-1, позволяющую выступать в следующем сезоне РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Алании» отказано в выдаче лицензии из-за отсутствия стадиона в Северной Осетии.

Рассмотрение вопросы о выдаче лицензий РФС-1 «Енисею» и «Волгарю», претендующих на право сыграть в переходных матчах, отложили на 18 мая. Красноярцы должны предоставить утвержденный бюджет для премьер-лиги, а астраханцы — дорожную карту, чтобы стадион получил сертификат первой категории.

Заседания по остальным клубам, претендующим на выход РПЛ, пройдут завтра.

Также «Уфа» не получила лицензию РФС-2, позволяющую играть в Первой лиге. Вопрос по уфимскому клубу перенесен на 22 мая — последний день работы комиссии. У клуба из Башкирии отсутствует подтвержденный бюджет.

После 31 тура в нынешнем сезоне Первой лиги «Балтика» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Рубин» на два балла. Третье место с 55 очками занимает «Алания», а четвёртое место — «Еснисей» с 49 баллами.