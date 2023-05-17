КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

17 мая, 17:07

«Балтика» и «Рубин» получили лицензии РФС-1, «Алании» отказано

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Футболисты «Балтики».
Фото ФК «Балтика»
Telegram Дзен

«Балтика» и «Рубин» первыми из клубов Первой лиги получили лицензию РФС-1, позволяющую выступать в следующем сезоне РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Алании» отказано в выдаче лицензии из-за отсутствия стадиона в Северной Осетии.

Рассмотрение вопросы о выдаче лицензий РФС-1 «Енисею» и «Волгарю», претендующих на право сыграть в переходных матчах, отложили на 18 мая. Красноярцы должны предоставить утвержденный бюджет для премьер-лиги, а астраханцы — дорожную карту, чтобы стадион получил сертификат первой категории.

Заседания по остальным клубам, претендующим на выход РПЛ, пройдут завтра.

Также «Уфа» не получила лицензию РФС-2, позволяющую играть в Первой лиге. Вопрос по уфимскому клубу перенесен на 22 мая — последний день работы комиссии. У клуба из Башкирии отсутствует подтвержденный бюджет.

После 31 тура в нынешнем сезоне Первой лиги «Балтика» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Рубин» на два балла. Третье место с 55 очками занимает «Алания», а четвёртое место — «Еснисей» с 49 баллами.

Источник: https://metaratings.ru/news/baltika-i-rubin-poluchili-licenzii-rfs-1-alanii-otkazano-251804/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
6
Обсудить
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
«МОК рискует утратить наше доверие». Евросоюз снова угрожает Баху из-за России
В Ленинградской области убили главу отдела градостроительства администрации
Жительница Артемовска рассказала о конфликтах силовых структур Украины
Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» реализовала более 32 тысяч билетов на матч против «Рубина»

Гендир «Алании» прокомментировал решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ