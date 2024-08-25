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Сегодня, 17:30

«Балтика» — КАМАЗ: смотреть трансляцию матча Первой лиги (ФНЛ)

Где смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» — КАМАЗ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Балтики&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Балтика&quot;
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«Балтика» и КАМАЗ встретятся в матче 7-го тура Первой лиги. Игра состоится на «Ростех Арене» в Калининграде, начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
25 авг, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
КАМАЗ

Трансляция, которая будет доступна на сайте matchtv.ru, начнется за 10 минут до игры. Встреча в прямом эфире также будет показана в официальной группе Первой лиги во «ВКонтакте».

КАМАЗ и «Балтика» набрали по семь очков в первых шести турах. В сезоне-2023/24 «Балтика» играла в Российской премьер-лиге, где заняла предпоследнее, 15-е место, набрав 26 очков в 30 матчах. КАМАЗ завершил сезон на 12-й строчке турнирной таблицы Первой лиги, клуб набрал 41 балл в 34 турах.

Полностью расписание и результаты предыдущих туров Первой лиги доступны в разделе лиги на сайте «СЭ».

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК КАМАЗ
0
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