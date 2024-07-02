«Балтика» объявила о расторжении контракта с Радмановацем

Сегодня, 16:04
Сербский защитник Никола Радмановац покинул «Балтику». Клуб и футболист расторгли контракт по соглашению сторон.
«Никола, мы благодарим тебя за профессионализм, добросовестный труд, ответственное отношение к футболу, самоотдачу и невероятный позитив! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении калининградского клуба.
Радмановац выступал за «Балтику» с июня 2022 года. На его счету 64 матча во всех турнирах, в которых защитник отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
«Балтика» по итогам минувшего сезона заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.