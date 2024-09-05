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Сегодня, 16:28

«Балтика» объявила об отставке тренера Грищенко

Руслан Минаев
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Главный тренер «Балтики» Александр Грищенко покинул свой пост, сообщает клубная пресс-служба.

Договор между сторонами расторгнут по взаимному согласию.

«Сегодня Александр Александрович провел заключительную тренировку в «Балтике» и тепло попрощался с командой. Мы благодарим Александра Александровича за работу в «Балтике». Спасибо за профессионализм и добросовестное отношение к работе», — говорится в сообщении клуба.

34-летний специалист возглавлял «Балтику» с июня 2024 года. Клуб под его руководством одержал 3 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение.

Ранее сообщалось, что переговоры с «Балтикой» ведет Андрей Талалаев.

Футбол
ФК Балтика
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