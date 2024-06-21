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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:18

«Балтика» объявила об уходе Остойича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Балтики» Иван Остойич покинул команду, сообщает пресс-служба калининградцев.

Контракт с футболистом расторгли по соглашению сторон.

«Иван, мы благодарим тебя профессионализм, добросовестный труд, ответственное отношение к делу, самоотдачу в каждом матче и вклад в победы «Балтики»!» — говорится в сообщении «Балтики» в клубном Telegram-канале.

34-летний серб выступал за «Балтику» с 2021 года. Он провел за команду 82 матча, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

В минувшем сезоне «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу.

Источник: ФК «Балтика»
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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