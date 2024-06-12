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Сегодня, 12:04

«Балтика» определилась с кандидатурой на пост главного тренера

Руслан Минаев
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Главный тренер «Велеса» Александр Грищенко возглавит «Балтику», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, калининградскому клубу осталось договориться с «Велесом».

33-летний специалист работает в «Велесе» с октября 2023 года. Московский клуб под его руководством занял пятое место в группе «Золото» второй лиги.

С 2021 по 2023 год Грищенко работал тренером «Балтики-2».

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. Также калининградцы вышли в суперфинал FONBET Кубка России, где уступили «Зениту» (1:2). После поражения главный тренер клуба Сергей Игнашевич объявил об уходе.

Источник: Чемпионат
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Велес
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