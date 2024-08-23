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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 09:45

«Балтика» поздравила своих болельщиков с 70-летием клуба

Алина Савинова
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«Балтика» опубликовала обращение к болельщикам, посвященное 70-летию со дня основания клуба. В связи с этой знаменательной датой «балтийцы» выразили благодарность своим фанатам за поддержку и преданность на протяжении всех этих лет.

«Мы хотим от всей души поздравить и поблагодарить вас — наших верных болельщиков, которые всегда рядом, будь то на трибунах родного стадиона или на выезде. Ваша преданность и энергия вдохновляют нас каждый день. Вы — сердце и душа клуба, и мы гордимся быть с вами на одном пути!» — говорится в сообщении.

В честь этого события в пятницу, 23 августа, на стадионе «Балтики» пройдет Матч Легенд.

По итогам минувшего сезона калининградская команда вылетела из РПЛ. На данный момент «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав семь очков за шесть матчей.

Источник: https://t.me/fc_baltika/18270
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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