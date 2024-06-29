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Сегодня, 22:24

«Балтика» продлила контракт с полузащитником Аванесяном

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Калининградская «Балтика» продлила контракт с полузащитником Тиграном Аванесяном. Новое соглашение рассчитано до конца мая 2027-го года.

В прошедшем сезоне 22-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах и забил два мяча. В 2023-м году Аванесян дебютировал за молодежную сборную Армении, а в 2024-м за первую команду.

«Балтика» по итогам прошлого сезона РПЛ заняла 15-е место в турнирной таблице и вылетела в первую лигу. В FONBET Кубке России команда дошла до суперфинала, в котором уступила «Зениту».

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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