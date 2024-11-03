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Сегодня, 18:10

«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» сыграет со «СКА-Хабаровск» в 17-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Балтика» сыграет со «СКА-Хабаровск» в 17-м туре первой лиги в воскресенье, 3 ноября. Матч, который пройдет на «Ростех Арене в Калининграде, начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Балтика» — «СКА-Хабаровск» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
03 нояб, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
СКА-Хабаровск

«Балтика» после 16 туров с 30 очками занимала 2-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с 21 очком шел на 11-й строчке.

В рамках первой лиги соперники встречались 37 раз. У калининградцев и хабаровчан — по 13 побед, еще 11 встреч завершились вничью.

ФК Балтика
ФК СКА-Хабаровск

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