«Балтика» сыграет со «СКА-Хабаровск» в 17-м туре первой лиги

«Балтика» сыграет со «СКА-Хабаровск» в 17-м туре первой лиги в воскресенье, 3 ноября. Матч, который пройдет на «Ростех Арене в Калининграде, начнется в 19.00 по московскому времени.

Матч «Балтика» — «СКА-Хабаровск» можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе первой лиги. Также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Ключевые события игры «Балтика» — «СКА-Хабаровск» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

«Балтика» после 16 туров с 30 очками занимала 2-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с 21 очком шел на 11-й строчке.

В рамках первой лиги соперники встречались 37 раз. У калининградцев и хабаровчан — по 13 побед, еще 11 встреч завершились вничью.