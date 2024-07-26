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Сегодня, 19:00

«Балтика» — «Уфа»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» сыграет с «Уфой» в первой лиге 26 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диего Луна (ФК «Балтика»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Балтика» сыграет с «Уфой» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги в пятницу, 26 июля. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Балтика» — «Уфа» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Игры ФНЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. Также следить за встречей можно в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
26 июл, 20:15. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Уфа

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
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ФК Балтика
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