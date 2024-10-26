«Балтика» и «Урал» сыграют в 16-м туре первой лиги

«Балтика» и «Урал» сыграют в 16-м туре первой лиги в субботу, 26 октября. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Балтика» — «Урал» в прямом эфире покажет официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск» (при условии наличия подписки).

Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Урал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

После 15 туров «Балтика» занимала 3-е место с 27 очками, «Урал» — с 26 очками на 4-й строчке.