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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:00

«Балтика» — «Урал»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Балтика» и «Урал» сыграют в 16-м туре первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Балтика» и «Урал» сыграют в 16-м туре первой лиги в субботу, 26 октября. Матч на «Ростех Арене» в Калининграде начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Балтика» — «Урал» в прямом эфире покажет официальное сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск» (при условии наличия подписки).

Ключевые события и результат игры «Балтика» — «Урал» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Урал

После 15 туров «Балтика» занимала 3-е место с 27 очками, «Урал» — с 26 очками на 4-й строчке.

ФК Балтика
ФК Урал

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