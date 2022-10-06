«Балтика» выступила с официальным заявлением по поводу обвинений в адрес футболиста команды Гогричиани

Сегодня, 15:26
«Балтика» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего команды Гочи Гогричиани.
«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.
В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», — говорится в сообщению
6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.
Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.