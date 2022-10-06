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Сегодня, 15:26

«Балтика» выступила с официальным заявлением по поводу обвинений в адрес футболиста команды Гогричиани

Иван Шитик
Корреспондент
Гога Гогричиани.
Фото ФК &quot;Балтика&quot;.

«Балтика» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего команды Гочи Гогричиани.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.

В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», — говорится в сообщению

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.

Источник: https://fc-baltika.ru/news/zayavlenie_kluba/
ФК Балтика
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