«Балтика» выступила с официальным заявлением по поводу обвинений в адрес футболиста команды Гогричиани

«Балтика» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу обвинений в адрес нападающего команды Гочи Гогричиани.

«В отношении новостей, связанных с заявлениями в адрес нашего игрока Гочи Гогричиани, футбольный клуб «Балтика» заявляет следующее.

В настоящий момент клуб ведет внутреннее разбирательство произошедшего. На время служебной проверки футболист отстранен от тренировочного процесса с основной командой», — говорится в сообщению

6 октября Кристина Куддус, бывшая девушка форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, обвинила игрока в домашнем насилии.

Контракт игрока с «Балтикой» рассчитан до лета 2025 года. В этом году ему исполнилось 22 года.