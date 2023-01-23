Барков считает, что Игнашевич мог продолжать играть на высоком уровне

Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков оценил работу Сергея Игнашевича на посту главного тренера калининградского клуба.

«Как оценю работу Игнашевича? Он вносит колоссальный вклад в наш хороший сезон. Его психология победителя передается нам, мы чувствуем уверенность благодаря тренеру. Можно взять 20 футболистов премьер-лиги и ничего с ними не сделать, а можно с не самыми звездными игроками прорваться за счет тренерской работы. Это как раз наш случай, он очень сильно помогает нам. Не хочу его сравнивать с Талалаевым или Юраном, все трое очень разные и хорошие тренеры. Скажу только, что Игнашевич обладает невероятным спокойствием. Обычно у тренеров бывают срывы, могут напихать на тренировках или на эмоциях даже говорить чуть ли не об отчислении из команды. У Игнашевича же всегда все очень спокойно. Нет никакой паники, все очень четко и спокойно доносит. Думаю, ему в этом помогает огромный опыт игрока», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.

Он также ответил на вопрос, вспоминает ли Игнашевич свою карьеру на тренировках.

«В сезоне он иногда подсказывает нападающим, как лучше сыграть, все-таки он выступал против сильнейших форвардов мира, знает сильные и слабые стороны игроков атаки. Иногда после тренировок он оставлял нас и показывал на себе, как лучше действовать. Попробуй его обыграть! Выходить против него все еще сложно, хотя он закончил карьеру несколько лет назад. Думаю, если ему дать форму и заявить на сезон, он бы мог еще играть на высоком уровне. Даже сейчас он бы смотрелся не хуже людей, которые выступают в нашем футболе. Но сейчас видно, что ему очень интересно заниматься тренерской работой. Он на 100% готов к премьер-лиге. Думаю, там он будет с «Балтикой» в следующем году», — добавил Барков.

Игнашевич возглавил «Балтику» 2 октября 2021 года. Под его руководством в сезоне-2021/22 команда финишировала на десятом месте в Футбольной национальной лиге. В нынешнем сезоне калининградцы после 20-ти туров идут на первом месте в Первой лиге, набрав 41 очко.