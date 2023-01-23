Барков считает, что Игнашевич мог продолжать играть на высоком уровне

Сегодня, 14:15
Нападающий «Балтики» Дмитрий Барков оценил работу Сергея Игнашевича на посту главного тренера калининградского клуба.
«Как оценю работу Игнашевича? Он вносит колоссальный вклад в наш хороший сезон. Его психология победителя передается нам, мы чувствуем уверенность благодаря тренеру. Можно взять 20 футболистов премьер-лиги и ничего с ними не сделать, а можно с не самыми звездными игроками прорваться за счет тренерской работы. Это как раз наш случай, он очень сильно помогает нам. Не хочу его сравнивать с Талалаевым или Юраном, все трое очень разные и хорошие тренеры. Скажу только, что Игнашевич обладает невероятным спокойствием. Обычно у тренеров бывают срывы, могут напихать на тренировках или на эмоциях даже говорить чуть ли не об отчислении из команды. У Игнашевича же всегда все очень спокойно. Нет никакой паники, все очень четко и спокойно доносит. Думаю, ему в этом помогает огромный опыт игрока», — приводит слова Баркова Metaratings.ru.
Он также ответил на вопрос, вспоминает ли Игнашевич свою карьеру на тренировках.
«В сезоне он иногда подсказывает нападающим, как лучше сыграть, все-таки он выступал против сильнейших форвардов мира, знает сильные и слабые стороны игроков атаки. Иногда после тренировок он оставлял нас и показывал на себе, как лучше действовать. Попробуй его обыграть! Выходить против него все еще сложно, хотя он закончил карьеру несколько лет назад. Думаю, если ему дать форму и заявить на сезон, он бы мог еще играть на высоком уровне. Даже сейчас он бы смотрелся не хуже людей, которые выступают в нашем футболе. Но сейчас видно, что ему очень интересно заниматься тренерской работой. Он на 100% готов к премьер-лиге. Думаю, там он будет с «Балтикой» в следующем году», — добавил Барков.
Игнашевич возглавил «Балтику» 2 октября 2021 года. Под его руководством в сезоне-2021/22 команда финишировала на десятом месте в Футбольной национальной лиге. В нынешнем сезоне калининградцы после 20-ти туров идут на первом месте в Первой лиге, набрав 41 очко.