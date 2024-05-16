Baza: драку на базе отдыха в Красноярске спровоцировали не футболисты «Енисея»

Сегодня, 09:47
Очевидцы сообщили, что футболисты «Енисея» не являются инициаторами драки, которая произошла на базе отдыха в Красноярске, сообщила Baza.
По данным источника, Росгвардия дважды приезжала к игрокам, однако, не найдя нарушений с их стороны, уезжала.
«У них сразу играла музыка, но совершенно нормальная, не слишком громкая. Мы слышали себя, разговаривали и даже танцевали под музыку. Вдруг к футболистам приехали сотрудники Росгвардии. Оказалось, что это вызвали те самые гости. Однако росгвардейцы уехали, так как футболисты ничего не нарушали», — рассказал очевидец.
Потасовка произошла 13 мая. Участниками конфликта с отдыхающей семьей стали Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Отмечалось, что один из членов семьи из Красноярска в ходе драки получил повреждения средней тяжести.