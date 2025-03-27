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Мелбет-Первая Лига

27 марта, 11:48

Baza: у «Алании» заблокировали счета в трех банках

Сергей Ярошенко
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У «Алании» заблокировали счета в трех банках, сообщает Baza.

По информации источника, по итогам прошлого года у владкикавказского клуба есть задолженности по налогам в 28 миллионов рублей, которые «Алания» покроет в ближайшее время. За 2024 год чистая прибыль клуба составила 17 миллионов рублей, а общие доходы суммарно выросли до 252 миллионов рублей.

Тем не менее отмечается, что у клуба отрицательный показатель собственного капитала, разница между суммой долгов и активов составляет 480 миллионов рублей.

После 25 туров «Алания» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги с 22 очками.

Источник: Baza
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Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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