Белоус — о «Рубине» и «Балтике»: «Если не хотят повторить судьбу «Торпедо», состав нужно усиливать. Кардинально!»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус в интервью «СЭ» оценил перспективы в РПЛ «Рубина» и «Балтики».

«Рубин» за тур до конца первой лиги гарантировал себе первое место во втором по силе дивизионе. «Балтика» финиширует на второй строчке в турнирной таблице. Обе команды сыграют в РПЛ в следующем сезоне.

— Наверх поднимаются «Рубин» и «Балтика». Если оба клуба сохранят состав, на что смогут рассчитывать в премьер-лиге?

— Я очень рад, что эти команды вышли в РПЛ. Калининград вообще изумительный город с прекрасным стадионом и могучей армией болельщиков. Но сейчас и там, и в Казани должны четко понимать: если в следующем сезоне не хотят повторить судьбу «Торпедо», состав необходимо усиливать. Кардинально! Вы же помните, что говорил в прошлом году Бородюк, главный тренер торпедовцев?

— Что?

— Мол, раз ребята решили задачу и пробились в РПЛ, надо их оставить, дать шанс проявить себя. Ну и чем все закончилось? Команда оказалась не готова к премьер-лиге, а Бородюка уволили после пятого тура. Надеюсь, в «Балтике» и «Рубине» на эти грабли уже не наступят.

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