Белоус: «Дзюба мог компенсировать недостаточную форму умной игрой, Соболев — нет»

Известный футбольный функционер в интервью «СЭ» сравнил Александра Соболева и Артема Дзюбу.

— Соболев может стать для «Зенита» новым Дзюбой в хорошем смысле этого слова (голы, результативные передачи, очки)?

— Они все-таки разноплановые нападающие. Сравнивать-то их можно, но Дзюба обладает хорошей спартаковской школой, которая всегда отличалась умной игрой. Несмотря на свои габариты, Дзюба всегда играл в комбинационный футбол. Да, где-то не хватало скорости (будь у него скорость и хороший дальний удар, он мог бы стать футболистом серьезного европейского уровня), но Артем блестяще использовал свои футбольные навыки, свое мышление. За счет них компенсировал порой недостаточную физическую готовность. Соболев так делать не может. В какой форме он сейчас перешел в «Зенит»? Тоже вопрос. Заиграет ли с ходу? Не уверен. Я бы на месте «Зенита» отдал Соболева на полгода в аренду в «Оренбург», чтобы он там набрал кондиции. А дальше уже будет видно.

«Зенит» объявил о трансфере нападающего «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Ориентировочная сумма перехода — 10 миллионов евро.