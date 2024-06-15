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Сегодня, 22:15

Бетеев назначен и.о. главного тренера «Алании»

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Россиянин Сослан Бетеев стал исполняющего обязанности главного тренера «Алании», сообщается в Telegram-канале клуба.

Напомним, 27 мая владикавказцы объявили об уходе Евгения Калешина, который возглавлял команду с декабря 2023 года. Контракт до лета 2027 года был расторгнуть по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Калешина «Алания» сыграла 14 матчей, 4 раза победила, 5 раз завершила встречи вничью и потерпела 5 поражений. Владикавказцы завершили сезон-2023/24 на восьмой строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 49 очков.

Бетеев с 2021 года работал в академии «Алании», а также в 2023-м возглавлял «Аланию-2».

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
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